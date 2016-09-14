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Dönüş çilesi başladı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 23:23 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 23:31
Dönüş çilesi başladı
Dönüş çilesi başladı

Bayramı tatilinde ’dan başka illerde giden tatilcilerin geri dönüş çilesi başladı.

9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Bayramını geçirmek için memleketlerine giden luların dönüş çilesi başladı. TEM Otoyolu Kocaeligeçişinde İstanbul yönüne uzun araç kuyrukları oluşurken, trafiğin yoğun ancak akıcı olduğu gözlendi.

Özel firmalarda çalışan vatandaşların Cuma günü işbaşı yapacak olmaları nedeniyle yola erken çıktıkları tahmin edilirken, devlet memurları ise 19 Eylül Pazartesi günü işbaşı yapacak.

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