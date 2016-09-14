Meteoroloji'den önemli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Afyonkarahisar, Çorum, Ordu, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege,Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta, yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 30

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, kıyıları ile zamanla il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34