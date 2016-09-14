Muhtaç çocuklar şimdi golf yıldızı

İşadamı Kadir Aydın’ın üç yıl önce korunmaya muhtaç çocuklar için kurduğu golf eğitim alanı, parmak ısırtıyor. Golfe özel yetenekleriyle seçilmiş olan 21 çocuk, Golf Federasyonu tarafından geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor

İşadamı Kadir Aydın, sadece birbirinden muhteşem evler yaratmıyor, o projelerini götürdüğü her yere sosyal sorumluluk adına yıldız tohumlarını da ekiyor. Öyle ki Arnavutköy'deki Bolluca köyünde yaptığı NeoGölpark İstanbul evlerinde sosyal sorumluluk adına örnek bir projeye imza attı. Kendisi de bir golfçü olan Kadir Aydın, bölgedeki korunmaya muhtaç çocuklar için sitenin içine, golf eğitim alanı kurdu. Ve onların yıldız bir golfçü olarak yetiştirilmeleri için çalışma başlattı.

ONLARCA MADALYA ALDILAR

Üç yıl önce atılan projenin tohumları yeşermeye başladı. Golfe özel yetenekleriyle seçilmiş bu 21 çocuk şimdi, Türkiye Golf Fedarasyonu tarafından parmakla gösterilen yıldız sporcular arasında yerini aldı. 3 yıl içinde onlarca madalyanın sahibi olan şampiyon golfçülerin iki hedefi var. Türkiye Golf Milli Takımı'na girmek ve iyi bir eğitim alarak, ünlerini yurtdışına taşımak. Neo Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Aydın, Bolluca Golf Kulübü Direktörü Adnan Salmanlı ve 21 şampiyon golfçü ile Bolluca'daki NeoGölpark İstanbul evlerinin içinde özel olarak bu sosyal sorumluluk projesi için kurulmuş golf eğitim alanında buluştuk. İnşaat mühendisi olan Kadir Aydın, meslekte 30'uncu yılını doldurduğunu belirterek "Gölpark Projesi bizim yaptığımız yatay bir proje. Burada sadece ev yapmadık. İki bin dönümlük arazideki ormanlık alanı muhafaza ettik. 2005'ten bu yana buraya 100 bin ağaç diktik" dedi.

HER BİRİNE AYRI İLGİ

Aydın, projesini gerçekleştirdiği bölgede sadece fidanlar dikerek, yeşili artırmadı. Aynı zamanda bölgeye kültür ve eğitim alanında da katkılar yapmayı kendisine misyon edindi. Bu kapsamda, bölgedeki korunmaya muhtaç çocuklar için hayal bile edilemeyen bir projeyi hayata geçirdi. Aydın kendisinin de tutkuyla yaptığı spor olan golfü, korunmaya muhtaç çocuklar arasından seçilen 21 çocuğa öğretebilmek için sitede 50 dönümlük yeşil alanı golf eğitim alanına ayırdı. Şimdi yaşları 9-13 arasında değişen yıldız golfçüler, tutkuyla antremanlarını yapıyor. Boş vakitlerinde çocukların hiçbir antrenmanını kaçırmayan Kadir Aydın, hepsinin ismini biliyor ve onlarla bire bir iletişim kuruyor. Aydın, "Bu proje çok iyi bir model. Türkiye Golf Federasyonu'nda 2006-2012 arasında yıldızlardan sorumlu eğitim ve alt yapı yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Aynı zamanda 15 yıldır amatör golf oyuncusuyum. Biz de bu proje ile korunmaya muhtaç çocuklarımıza golfü tutkuyla öğretiyoruz. 17 yıl Türkiye Golf Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Adnan Salmanlı hocamız çocuklarımızı çalıştırıyor. Aynı zamanda Golf Milli Takımı'na birçok öğrenci yetiştirmiş olan Necla Gerçek de bizimle birlikte çocuklarımızı eğitiyor. Çocukları sadece iyi bir golfçü olarak değil, iyi bir sporcu ahlakı ile yetiştiriyoruz. Daha ilk yıl bizlere 20 madalya sevinci yaşattılar. Amacımız, yurtdışında iyi bir burs ile onların üniversite eğitimlerini de garanti altına almak. Ve çocuklarımı Türkiye Golf Milli Takımı'na taşımak" dedi.

EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA...

Programın üçüncü yıla girdiğini de sözlerine ekleyen Aydın, "Bu 8 yıllık bir program. Çocuklar 18 yaşına geldiğinde golf ustası olacaklar. Aynı zamanda yurtdışında iyi bir eğitim için adım atacaklar. Golf ile beraber bu yıl İngilizce dersine de ağırlık vereceğiz" diye konuştu.



ŞAMPİYONLAR ANLATIYOR

Erhan G. (12): Yıldızlarda Türkiye 3'üncüsü oldum. Topa vururken, çok heyecanlanıyorum. Vurduktan sonra güzel attığım için heyecanım sıfıra düşüyor. Ondan sonraki çukurlarda hiç heyecanlanmıyorum. Skora koşuyorum. Hedefim milli takıma girebilmek.

Yaren P. (10): Yıldızlar liginde birinci ve ikinciliğim var. Hedefim milli takıma girebilmek. Golf oynarken kendimi çok iyi hissediyorum. Golf benim için bir tutku.

Rukiye U. (10): Kadir ağabey sayesinda buralara geldim. Ona ve hocalarıma çok şey borçluyum. Eğitimimi ABD'de de sürdürmek istiyorum. Birincilik madalyalarım var.

Saygun Efe D. (11): Birincilik madalyam var. Antrenman saatlerini hiç kaçırmıyorum. Milli takıma girmeyi hayal ediyorum.

Recep U. (13): Benim için tecrübelerle dolu burası. Rüyada gibiyim. Buraya gelmeden önce boş bir defterdim. Şimdi dolu bir kitap oldum.