İlk duaları ‘vatan’ oldu

FETÖ’nün darbe girişiminde şehit düşen kahramanların yakınları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla misafir edildikleri kutsal topraklarda hacı oldu. Şehit yakınlarının Arafat’taki Rahmet Tepesi’nde ve Kâbe’deki ilk duaları ise “vatan” oldu

FETÖ darbe girişimi sırasında İstanbul ve Ankara'daki bombalamada şehit düşen kahramanlardan 45'inin yakını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu, 4 Eylül günü Mekke'ye ulaştı. Hac görevlerini yerine getirdikleri kutsal topraklarda hacı olan şehit yakınlarının ilk duaları ise "vatan" oldu. Şehit yakınları, kendilerine bu fırsatı veren Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve Diyanete Hz. Muhammed'in Veda Hutbesini verdiği Arafat'taki Rahmet Tepesi'nde ve Kâbe'de dua etti.



CUMHURBAŞKANI'NA DUA...

FETÖ'cü darbecilerin, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik hava saldırısı sırasında şehit olan 18 yaşındaki Resul Perçin'in annesi Cemile Perçin, kutsal topraklara gelmelerine vesile olanlara dua ettiğini belirterek, "Darbe gecesi sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine oğlum soluğu Beştepe'de aldı. Beştepe'yi korumak için giden oğlum bombardımanda şehit oldu. Vatan sağ olsun. Kutsal topraklara getirileceğimiz bize söylendiğinde, mutluluğu ve hüznü bir arada yaşadım. Kâbe'yi ilk gördüğümde şehitlerimize, ülkemize göz yaşları dökerek dualar ettim. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Büyüklerimize Kâbe ve Arafat'ta dualar ettim" dedi.



"ANNELER İÇİN DUA ETTİM"

Genelkurmay Başkanlığı'nı savunmaya gittiği sırada FETÖ'cülerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan 35 yaşındaki mobilya işçisi Vedat Büyüköztaş'ın annesi Adalet Sözeri ise "2012'de oğlumla birlikte kaza geçirmiştik ve yaralı kurtulmuştuk. Bu kazadan 2 ay önce ise umreye gelmiştim. Şimdi de vatana şehit verdiğim oğlumun vesilesiyle hacca geldim. Bizim bu kutsal topraklara gelmemize yardımcı olan ve bu kapıyı açan tüm büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kâbe'de şehitlerimizin yanı sıra onları da unutmadım. Dualarımız ülkemizin birliği, beraberliği ve onlar içindi. O geceyi hiçbir zaman unutmamız mümkün değildir. Her karış toprağı kutsal olan bu maneviyatı yüksek yerde bir daha annelerin ağlamaması için dualarımızı dillerimizden düşürmedik" şeklinde konuştu.



ÜLKEMİZİN HER KARIŞ TOPRAĞI İÇİN DUA ETTİM

Eşi Cemile Perçin ile kutsal topraklarda hac görevlerin yerine getiren belediye işçisi Necmi Perçin de Kâbe'yi ilk gördüğünde ilk duasının 'vatan' olduğunu söyledi. 'Vatanım, vatanım' diye dua ettiğini belirten Necmi Perçin, "Kâbe'de, Arafat'ta Rahmet Tepesi'nde ülkemiz 15 Temmuz'daki hain girişimde bölünmediği için rabbime şükürler olsun dedim. Ülkemizin her karış toprağı için dualar ettim. Oğlum şehit oldu, ama o gece dik duranlar sayesinde bu vatanımız parçalanmadı. Oğlumun acısını yaşadım ancak, Allah'a sonsuz şükürler olsun ki; hainler emellerine ulaşamadı. Bu nedenle kutsal topraklarda bir yandan manevi havayı yaşarken, bir yandan da ülkemizin büyük bir felaketten dönmesine şükrettim. Şehitlerimize, büyüklerimize bol bol dualarda bulundum" diye konuştu.