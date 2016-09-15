Yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü

Bodrum’da 25 yaşındaki bir genç, aynı sitede oturduğu 86 yaşındaki komşusunu boğazını keserek öldürdü. Genç, aynı bıçakla intihar etmek isterken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde bir sitede oturan 25 yaşındaki E.E., yan komşusu olan Mühtez Acunaş'ı (86) boğazını keserek öldürdü. Manik depresif kişilik bozukluğu hastası olduğu idea edilen E.E., komşusunu öldürdükten sonra evden ayrıldı. Acunaş'ın villasının önünde kan izleri olduğunu gören komşuları, seslendikleri komşularından haberalamayınca içeriye girdi. Acunaş'ın kafasının kesik olduğunu gören komşuları Jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekiplerinin villada yaptığı incelemede evden hiçbir değerli eşya alınmadığı ve evin hiçbir yerinde zorla giriş yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik kameralarını titiz bir incelemeye alan jandarma ekipleri eve en son girenin E.E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine E.E.'nin evine baskın yapan ekipler, yaşlı kadının boğazını kestiği bıçakla kendini yaralayan E.E.'yi etkisiz hale getirerek ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

"Öldürmek zorundaydım"

E.E.'nin jandarmaya verdiği ilk ifadede, "O kadının kulağında dinleme cihazı vardı. Öldürmek zorundaydım" dediği öğrenildi. E.E. hastanede yapılan tedavisinin ardından Bodrum Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul'dan Bodrum'a 1 ay öce geldiği öğrenilen Mühtez Acunaş'ın cesedi ise otopsi için MuğlaAdli Tıp kurumu'na gönderildi.