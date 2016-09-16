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Dilenciden yarım milyon çıktı!

Dilenciden yarım milyon çıktı!
Dilenciden yarım milyon çıktı!

Komşusunun ihbarı üzerine dilencilik yaparken gözaltına alınan Mustafa K.'nin, özel bir bankadaki hesabında yaklaşık 500 bin lirası olduğu tespit edildi. 55 yaşındaki Mustafa K., Fatih'te ikamet ediyordu. Mustafa K.'yi geçtiğimiz günlerde, bir kenarında dilenirken gören komşusu S., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine gözaltına alınan Mustafa K., geçimini dilencilikle sağladığını beyan etti. Mustafa K. hakkında "dilencilik yapmak"tan soruşturma başlatıldı. İncelemede, üzerine kayıtlı birçok gayrimenkul olduğu tespit edilen Mustafa K.'nin ayrıca banka hesabından 500 bin lira parası çıktı.

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