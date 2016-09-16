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Denizi'nde Umut Harekatı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 22:57
Ege Denizi'nde Umut Harekatı
Ege Denizi'nde Umut Harekatı

Sahil Güvenlik Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin "Umut Harekatı" kapsamında, süresince 679 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Deniz Bölge Komutanlığı'nın kaçak kişilerin geçişlerinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü, "Umut Harekatı" kapsamında, süresince 679 yabancı uyruklu kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri tarafından kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla İzmir, Aydın, Çanakkale ve Muğla'da, 12,13,14 ve 15 Eylül tarihlerinde uygulanan "Umut Harekatı" kapsamında, 14 arama kurtarma faaliyeti icra edildi.

İzmir'de Dikili ve Çeşme ilçesindeki 7 kurtarma faaliyetinde 338 kişi, Çanakkale'de Ayvacık bölgesindeki 2 kurtarma faaliyetinde 86 kişi, Muğla'da Bodrum ilçesindeki 4 kurtarma faaliyetinde 234 kişi ve Aydın'da Didim ilçesindeki 1 kurtarma faaliyetinde 21 yabancı uyruklu kişi kurtarıldı.

Kurtarılan toplam 679 kişi, jandarma ekiplerine teslim edildi.

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