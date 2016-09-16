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Otomobil sı vermeyen babasını baltayla öldürdü

Otomobil parası vermeyen babasını baltayla öldürdü
Otomobil parası vermeyen babasını baltayla öldürdü

’da Ali Atılgan, otomobilini yenilemek için 75 yaşındaki babasından istedi. Olumsuz yanıt alınca babasının başına baltayla vurdu

'da 30 yaşındaki Ali Atılgan, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü otomobilini yenileyeceğini söyleyerek, babası Durmuş Atılgan'dan (75) istedi. Ancak babası sının olmadığını söyleyerek olumsuz yanıt verdi. Bu yanıtla çılgına dönen Ali Atılgan hırsını alamayınca, evdeki baltayı alarak babasına ait otomobili parçalamaya kalkıştı. Otomobilin parçalanmasına engel olmak isteyen baba ise araca girdi. Daha da sinirlenen Ali Atılgan, kendisini engellemeye çalışan babasının başına baltayla vurdu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Durmuş Atılgan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ali Atılgan polis tarafından gözaltına alındı.

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