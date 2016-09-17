6 ilde elektrik kesintisi yaşanacak

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'in bazı bölgelerine yerleşim yerlerine 20 Eylül Salı günü elektrik verilemeyecek.

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi'ne 09.00-16.00, Karataş ilçesi Kemaliye ve Yeni mahallelerine 09.00-17.00, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ne 09.00-17.00, Saimbeyli ilçesi Karakuyu Mahallesi Mursal ve Karaçalılık sokaklara, İmamoğlu ilçesi Hacıhasanlı Mahallesi, Kozan ilçesi Hamam Mahallesi Kamışoba Sokak, Ayşehoca ve Dilekkaya mahalleleri ile Feke ilçesi Oruçlu ve Çondu mahallelerine 09.00-14.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine 09.00-18.00, Karataş ilçesi Yeni Mahalle ve polis lojmanına 09.00-15.00 saatlerinde tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecek.

- Gaziantep - Mersin

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bostancık, Bozca, Kerer, Yeniköy, Almalı, Killik, Kozluca, Hacıköprü, Türközü, Ekinli, Akyazı, Yığmatepe, Kumruhamurkesen, Morcalı ve Töreli mahallelerinde 10.00-15.00, Oğuzeli ilçesi Fatih ve Kurtuluş mahallelerinde 09.00-13.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Toroslar, Anadolu, Bağcılar-İhsaniye ve Adanalıoğlu mahallelerinde 08.30-12.30, Kazanlı Mahallesi Atatürk Caddesi ile TRT verici istasyonunda 12.30-15.30, Adanalıoğlu Mahallesi Gül-1 mevkisinde 09.00-17.00, Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi'nde 09.30-17.30, Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Bardat Kümesi mevkisinde 09.00-17.00, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi 293 Sokak'ta 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde 13.00-17.00, Hürriyet Mahallesi 1765, 1762, 1756, 1763, 1760 ve 1769 sokaklarda 09.00-17.00 saatlerinde altyapı çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacak.

- Hatay

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ne 09.00-14.00, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi Atatürk Caddesi ile 11, 22, 23 ve 25 sokaklara 09.00-18.00, Samankaya ve Değirmenyolu mahallelerine 09.00-15.00, Kırıkhan ilçesi Camuzkışlası Mahallesi'ne 09.00-15.00, Arpaderesi Mahallesi 5000 Evler ve Güleryüz siteleri, Karahüseyinli Mahallesi'ne 09.00-17.00, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesi'ne 09.00-12.00, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi'ne 09.00-16.00, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 152 ve 153 sokaklara 09.00-18.00, Şehit Er Ahmet Yayman, Yavuz Sultan Selim Caddeleri ile 162, 163, 164, 166, 167 ve 168 sokaklara 8.30-17.30, Barbaros Mahallesi Mithat Paşa Caddesi, 134, 135, 136, 138 ve 139 sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim ve Mithat Paşa caddelerine ise 08.30-17.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

- Osmaniye - Kilis

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Hüyük köyünde 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Pirsultanlı köyü Boşnak Mahallesi'nde 9.00-17.00, Merkez ilçesi Yarpuz Bucak Yarpuz köyü ile Saray Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Kilis'in Musabeyli ilçesi Tahtalı Karadut köyüne ise 09.00-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.