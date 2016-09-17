Atık plastiklerle yol yapacaklar

Hollanda, yol yapımında asfalt yerine geri dönüşümden elde edilen plastikleri kullanacak. Çevre temizliğinin yanı sıra yeni yolların daha dayanıklı olacağı, aşırı sıcak ve soğuktan zarar görmeyeceği açıklandı

Çevreci adımlarıyla son zamanlarda dikkat çeken Hollanda'da önemli bir proje daha gündeme geldi. Güneş enerjisiyle aydınlatılan bisiklet yolları yapan, 2025'te benzinli ve dizel araba satışını durdurmaya hazırlanan ve 2018'de de trenleri rüzgar enerjisiyle çalıştırmayı planlayan Hollanda'nın bu kez hedefinde plastik yollar var.

OKYANUSTAN ELDE EDİLECEK

Merkezi Rotterdam kentinde bulunan VolkerWessels adlı bir inşaat firmasının yeni projesi büyük ilgi gördü. Henüz plan aşamasındaki projenin amacı yolları asfalt yerine tamamen geri dönüşümden elde edilen plastiklerle yapmak. Projenin başındaki isimlerden Rolf Mars, "Plastik yollar, günümüzde kullanılan asfalt yollara göre birçok alanda çok daha avantajlı. Bir kere daha dayanıklı olacaklar. Aşırı sıcak veya soğuk havalarda da zarar görmeyecek. Ayrıca yolların yapımı sıcak asfalt dökümü gibi aylar sürmeyecek. Uzun mesafe bir yol haftalar içerisinde kullanıma açılabilecek. Plastik yolların bakımları da asfaltlara oranla çok daha kolay ve ucuz olacak" dedi. VolkerWessels şirketi de projenin hayata geçirilmesi halinde söz konusu plastiklerin okyanuslardan elde edileceğini açıkladı. Şirket mühendislerinden Anne Koudstaal, "Okyanuslarda 8 milyon tondan fazla plastik yüzüyor. Önlem alınmazsa 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik olacak. Biz de okyanuslardan toplanacak plastikleri işlemden geçirip yola dönüştürmeyi hedefliyoruz. Plastikleri aslında Legolar gibi birbirlerine iliştirerek yol inşa edeceğiz" diye konuştu.