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in kovaladığı motosikletlide esrar bulundu

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 17.9.2016 19:36
Polisin kovaladığı motosikletlide esrar bulundu
Polisin kovaladığı motosikletlide esrar bulundu

'te ekiplerinin şüpheli tavırları üzerine takibe aldıkları ve sürücünün terk edip kaçtığı motosiklette esrar bulundu.

Olay, öğleden sonra Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Rutin yol kontrolü yapan ekipleri, Asri Mezarlık yakınlarında durumundan şüphelendiği motosikletliyi durdurmak istedi. Ancak, şüpheli kişi polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polislerin de peşine düşerek kovaladığı şüpheli, motosikletini bırakarak yaya olarak ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR...

Şüphelinin geride bıraktığı motosiklette inceleme yapan polis, poşet içerisinde satışa esrar buldu. Esrara el koyan polis, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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