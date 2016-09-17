Türk sinemasının yakışıklısından

Türk sinemasının ünlü jönü Tarık Akan, 67 yaşında hayata veda etti. Oğlu, ünlü sanatçının 14 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi altında olduğunu söyledi

Yeşilçam'ın en ünlü jönlerinden Tarık Akan, İstanbul'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede önceki gece hayatını kaybetti. 67 yaşında vefat eden sanatçı 111 sinema filmi ve 4 televizyon dizisinde rol almıştı. Akan için yarın saat 14.00'te Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek. Sanatçının naaşı Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



CANKURTARANLIK YAPTI GAZETECİLİK OKUDU

Asıl adı Tahsin Tarık Üregil olan Akan, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gören Akan, ardından Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve bu bölümden mezun oldu. Tarık Akan, sinemaya adım atmadan önce Bakırköy plajlarında cankurtaranlık ve işportacılık yaptı. 1970'te Ses dergisinin açtığı yarışmada birinci oldu. 1971'de ilk filmi "Solan Bir Yaprak Gibi"yle kamera karşısına geçti ve Tarık Akan adını aldı. Ertem Eğilmez'in yönettiği Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Hababam Sınıfı" filminde "Damat Ferit" karakterini canlandıran Akan, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi filmleri"nden biri olarak gösterilen serinin ikincisinde de rol aldı. Sanatçı, 1977'de Zeki Ökten'in yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Melike Demirağ ve Tuncel Kurtiz ile paylaştığı "Sürü," 1978'de Cüneyt Arkın'la "Maden" filminde rol aldı. Akan, 1982'de Şerif Gören'in yönettiği, Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı "Yol" filmi ile büyük başarı elde ederek, dünyaya adını duyurdu. Film, 1982'de Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü alırken, Akan da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday oldu. Akan'ın 1990'da başrolünü oynadığı "Karartma Geceleri," Yeşilçam'ın klasikleri arasında yer aldı. Sanat hayatı boyunca onlarca ödüle layık görüldü.



KARACİĞERE SIÇRADI

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül babasının Bakırköy'deki evinde yaptığı açıklamada "Son iki günü yoğun bakımdaydı. Acı çekmedi onu biliyoruz. Hastalığı gizli tuttuk babam istediği için. 14 aydır çektiğimiz bir sıkıntıydı bu kanser illeti. Akciğeri geçtikten sonra karaciğerde gözüktü. Karaciğer yetmezliğinden oluşan böbrek fonksiyonlarının bitmesinden ötürü hayata gözlerini yumdu" dedi.

'CANIMIZDAN BİR PARÇA GİTTİ'

Tarık Akan'ın vefat haberi ünlü isimleri yasa boğdu.

Türkan Şoray: Canımızdan bir parça gitti. O benim, bizim yol arkadaşımızdı. Sinemaya ve ülkesine olan aşkıyla, onurlu duruşuyla hep saygıyla anılacak.

Fatma Girik: Solan bir yaprak gibi düştü Tarık. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun.

Ediz Hun: Çok çok üzücü bir haber. Çok kıymetli ve çok başarılı bir aktördü. Hem komedi türünde, hem aşk türünde, hem macera türünde çok değerli filmlere imza attı.

Hülya Koçyiğit: Onurlu, hassas, duygusal, eğitime gönül vermiş ve bu bağlamda Taş Mektep'i kurmuş, Türk sinemasına çok önemli sanatsal filmler kazandıran bir ustayı kaybettik.

Filiz Akın: Almanya'dayım. Öğrendiğimde resmine bakakaldım. Hiç ihtimal vermiyordum. O savaşçıdır, tedavi sürecinde kendini göstermek istemedi ama kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır diye düşünürken bu haber... Hâlâ inanamıyorum.

Selda Alkor: İki gün önce haberlerini okumuştuk gazetelerden, sevinmiştik iyi diye, bu sabah gelen haber çok büyük bir üzüntü. Sinema için, Türkiye için çok büyük bir kayıp.

Hale Soygazi: Çok iyi bir arkadaşımdı. En güzel filmlerimi birlikte yaptık. Bebek yüzlü bir jönden sonra, çok çeşitli, farklı karakterleri başarı ile canlandırdı.

Perihan Savaş: Tarık Akan'la son olarak Gece Yürüyüşü adlı bir dizide oynamıştık. Sette çok komik neşeli ve enerjik bir insandı bizleri güldürürdü. Çok aydın çok iyi bir insandı.

Doğa Rutkay: Babamın en yakın dostu. Çocukluğumun bir parçasıydın. Upuzun boyunla, heybetinle kalbin kadar yakışıklı bir insandın. Centilmendin.

Derya Baykal: Sen gençliğimizdin, memleket sevdalısıydın. Bundan sonra en güzel anılardasın, güle güle güzel adam.

Arda Turan: Hababam yoklamasından bir kişi daha eksildi. Mekânı cennet olsun.

Sedef Avcı: Çocukluğumuzun beyaz atlı prensi. Yolun açık olsun huzur içinde uyu.

Esra Erol: Tarık Akan vefat etmiş. Seni hiç ama hiç unutmayacağız. Nurlar içinde uyu Allah rahmet eylesin.

Demet Akalın: Hala bu kadar yakışıklı ve ulaşılmaz güzellikte kalbimizde yaşayacaksın nur içinde yat

Sezgin Tanrıkulu: Başarılı bir sanatçıyı,halkına bağlı bir eğitimciyi, ülkesinin sorunlarına duyarlı bir yurttaşı; Tarık Akan'ı kaybettik. Başımız sağolsun

Ceyhun Yılmaz: Damat Ferit de gitti... Ruhun şad olsun Tarık Akan. Allah'tan rahmet dileriz

Armağan Çağlayan: Bir çocukluk hikâyemiz daha bitti. Çocukluğumun büyük starı. Damat Ferit'i. Birer birer eksiliyoruz, yattığın yer nur olsun. Uğurlar olsun

Yekta Kopan: Öyle bir filmdir ki Canım Kardeşim, en vicdansız insanın yüreğindeki kayayı parçalar.

BAŞBAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Başbakan Binali Yıldırım Tarık Akan'ın vefatı üzerine bir mesaj yayımladı.

Başbakan Yıldırım mesajında "Türk sinemasının önemli isimlerinden Tarık Akan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tarık Akan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve bütün sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ise mesajında "Tarık Akan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra son yıllarda, sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımızın eğitimine de katkıda bulundu" dedi.