10 bin metrede sürpriz doğum

İstanbul-Stockholm seferini yapan uçaktaki yolcu, kabin memurları ve kadın yolcunun yardımıyla 10 bin metre yükseklikte erkek bebek dünyaya getirdi

Pegasus Hava Yolları'nın önceki gece saat 22.10'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsveç'in başkenti Stockholm'e gitmek için kalkış yapan, PC-4845 sefer sayılı uçağında sürpriz bir doğum yaşandı. Uçakta seyahat eden ve ismi açıklanmayan 30 yaşlarında Suriyeli bir kadın yolcu, Ukrayna hava sahasındayken tutan doğum sancıları nedeniyle bağırmaya başladı. Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlaması üzerine vakit kaybetmeden hazırlıklara başladı. Uçağın mutfak kısmına alınan hamile yolcu, kabin memurları ve hemşire olduğu öğrenilen Türk bir yolcunun yardımıyla erkek bir bebek dünyaya getirdi. İnişe 40 dakika kala başarıyla gerçekleştirilen doğumun ardından diğer yolcular da alkışlarla doğumu kutladı. Yerel saatle saat 00.20'de Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na teker koyan uçağın, inişinin ardından sağlık ekipleri tarafından karşılanarak hastaneye kaldırılan kadın ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖZDEN Mİ KAÇTI?

7 ayını (28 hafta) bitirmiş hamile yolcular kendi doktorundan aldığı "Uçakla Seyahatinde Sakınca Yoktur" ibaresi yer alan bir rapor ile seyahat edebiliyor. 7 aya (28 hafta) kadarki hamile yolcuların seyahatinde ise yolcu beyanı esas alınıyor. 36 hafta ve üzeri hamile yolcuların doktor raporu olsa bile uçuşu kabul edilmiyor. Pegasus Hava Yolları' da bu kurallar çerçevesinde tek bebeğe hamileliklerde, gebelik dönemi 36 haftayı aşmış, çoklu hamileliklerde ise gebelik dönemi 32 haftayı aşmış yolcuları kabul etmiyor.