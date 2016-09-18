Dizi yine atv’de izlenecek

Bu kural yine değişmeyecek. Meryem Uzerli, Emrah gibi birçok sürpriz isimle atv’nin dizileri yine milyonları ekrana kilitleyecek

Geçtiğimiz yılı lider bitiren atv yeni sezonu da iddialı açıyor. Yarın akşam yetimhane kızlarının hikayesini anlatan "Kırgın Çiçekler" ile yeni sezona giriş yapacak atv'de geçtiğimiz sezonun iddialı dizilerinden olan, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", yine salı günlerine ambargo koyacak. Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı diziye güzel oyuncu Sanem Çelik'in de katılması, ilerleyen bölümlerinde Meryem Uzerli'nin de kadroya dahil olacak olması seyircileri oldukça heyecanlandırdı. Yurdaer Okur ve Pelin Karahan'ın başrolünü paylaştığı kadına yönelik pskiloljik şiddeti konu alan "Yeter" yine perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olacak. Komedi dizisi "Kertenkele" de sürprizlerle dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam edecek. Dizinin yeni sezonunda Ahmet Kayakesen ve Asena Tuğal izleyiciyle buluşacak. Adı "Kaçın Kurası" olaraka değiştirilen 'Rengarenk' ekibine de genç kızların sevgilisi Serhat Teoman ile usta oyuncu Köksal Engür dâhil oldu. 'Kaçın Kurası' yeni senaristten çıkma yeni bölümüyle 23 Eylül Cuma ekranda olacak.



AŞK, TUTKU, HEYECAN...

Yaz ekranında izleyiciyle buluşan, kitlesini her bölümle daha da genişleten "Seviyor Sevmiyor" yayımladığı günden beri reytingelerde zirvede. Başrol oyuncusu Zeynep Çamcı'nın performansıyla dikkat çektiği dizi pazar akşamlarına eğlence ve komedi aktmaya devam edecek. Yeni sezonun en çok konuşulacak dizilerinden biri ise başrolünü Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı "Aşk ve Mavi" olacak. İlerleyen dönemde yayımlanacak olan dizi kanalın en ağır toplarından biri olmaya aday. Milyonları ekrana kilitleyen atv, yeni sezonda da coşku, sevgi, aşk, tutku ve heyecan dolu dizilerle kaldığı yerden devam edecek.



EMRAH VE BURCU KIRATLI EKRANDA...

NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Aşk ve Mavi'nin başrolünde ünlü şarkıcı Emrah ile güzel oyuncu Burcu Kıratlı yer alıyor. Hakan Arslan'ın yönetmenliğini yapacağı yeni dizinin, senaryosunu ise Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu kaleme alacak.