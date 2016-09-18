Facebook aşkı felaketle bitti

Sosyal medyada tanıştığı kıza âşık olan genç, kaçmak istemeyen sevgilisini göğsünden vurduktan sonra aynı silahla intihar etti

Bursa'da sosyal medyada başlayan aşk facia ile sonuçlandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı kıza aşık olan çılgın genç, kaçmaya ikna edemediği genç kızı vurup intihar etti. Olay merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Deste Sokak'ta meydana geldi. Hasan Şuayip Atçı (21) askerden izin alıp Bursa'ya geldi. İzin bitiminde askeri birliğine dönmeyen Atçı, Facebook üzerinden tanıştığı Alev Karaduman'ın (18) evine gitti. Babaannesi Saime Zeyra Karaduman ile yaşayan genç kızı kaçırmak isteyen Atçı, red cevabı aldı. Bir süre Alev Karaduman'ı ikna etmeye çalışan Atçı ile genç kız arasında tartışma çıktı. Babaanne Saime Zehra Karaduman'ı evden gönderen Atçı, yanında taşıdığı silahla önce Alev K.'yı göğsünden vurdu. Sonra da tabancayı başına dayayarak ateş etti. İki genç olay yerinde can verdi. Genç kızın Bilecik'te iki yıllık meslek yüksek okulunu kazandığı, annesinin işte olduğu, babasının da Almanya'da çalıştığı öğrenildi.