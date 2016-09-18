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Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 14:52
Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı
Hemşireyi otobüste darbeden kişi serbest bırakıldı

İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği iddia edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Çekmeköy'de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği iddia edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hemşire Terzi'nin, 12 Eylül'de Alemdağ 'ne giderek bir erkek şahsın otobüste aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Abdullah Ç'nin savcılıkça ifadesi alındı.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de Alemdağ Polis Merkezi'ne giderek bir erkek şahsın otobüste aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunmuştu. Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği şüpheli Abdullah Ç'yi gözaltına almıştı. Şüpheliyi teşhis etmek için emniyete gelen Terzi, Abdullah Ç'nin yakalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtmişti.

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