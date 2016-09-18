Trabzon'u yasa boğan kaza

Trabzon Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdür yardımcısı 44 yaşındaki İsa Gençoğlu ile 10 yaşındaki oğlu Ali İlker Gençoğlu öldü, eşi ve kızı yaralandı.
Kaza, Trabzon - Gümüşhane karayolu Çağlayan Mevkii'nde bugün saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon'a gelen İsa Gençoğlu yönetimindeki 06 AG 6189 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 61 K 11923 plakalı kamyona arkadan çarptı. Sürücü İsa Gençoğlu ve oğlu Ali İlker Gençoğlu olayyerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücünün eşi Nazan Gençoğlu ile kızı 6 yaşındaki Ayşe Naz Gençoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Naz Gençoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Gençoğlu ailesinin Erzurum'da bir düğüne katıldıktan sonra Trabzon'a dönmek için yola çıktıkları belirtildi.