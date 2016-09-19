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21 Eylül 'da yaşanacak ilçeler

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 08:55
21 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
21 Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ 21 Eylül tarihinde Avrupa yakasında bazı ilçelerde yaşanacağını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, yatırım, bakım ve onarım faaliyetleri dolayısıyla Büyükçekmece'de Yenimahalelle Yalı, E-5 kuzey yan yol caddeleri ve civarı 09.00-12.30'da elektrik alamayacak.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Atadan Sokağı ile Güzelce Ali Paşa ve Kalender caddelerine 09.00-17.00, Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokağı ve civarına 09.00-18.00'de, Fatih'te, Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Piri, Hacı Hamza Mektebi Aralığı, Hacı Hamza Mektepe, Eski Sarayönü Çıkmazı, Eski Sarayönü, Alper, Merdivenli Çeşme, Koçdibek ve Koçdibek Çıkmazı sokakları ile Hacı Evhaddin Caddesi ve civarında 09.00-13.00'te yapılacak.

Şişli'de ise Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet ve Halaskargazi caddeleri ile Nakiye Elgün Sokağı ve civarında 09.00-12.00'de, Beyoğlu'da Bostan Mahallesi Düğün, Gülfidan, Kamer, Kurdela sokakları ile Kalyoncu Kulluğu Caddesi ve Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa, Çukur, Kadın Çıkmazı, Peşkinci, Şehit Nevres sokakları, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Akkiraz, Beyaz Yasemin, Ceylanım, Simitçi sokaklarında 11.00-14.00'de elektrik kesintisi uygulanacak.

Fatih'te, Şehrimini Mahallesi Masura, Kerpiçhane, Koyuncu, Börekçi Veli, Abdal Çeşmesi, Deniz Apdal Camii, Köprülü Mehmethaşa sokakları ve Turgut Özal Millet Caddesi'nde 12.00-16.00'da, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi Caymaz, Engin 2, Çimen 3, Çiftlik 1 ve Hakimiyet sokakları ile Cumhuriyet, Birdal, Umut caddeleri 13.00-16.00'da elektrik alamayacak.

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