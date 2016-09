Alzheimer’lı babanın düeti albüm yaptırdı

İngiltere’de 80 yaşındaki alzheimer’lı babanın otomobilde oğluyla şarkı söylediği video 40 milyon kez izlendi. Decca firması bu ilgiye kayıtsız kalmadı ve babayla albüm anlaşması yaptı

İngiltere'de 80 yaşındaki alzheimer hastası Ted McDermott ve oğlu Simon, araçlarıyla Blackburn kasabasında gezintiye çıkmıştı. Simon, alzheimer tedavisi için çalışan Alzheimer Derneği'nin yürüttüğü faaliyetlere dikkat çekmek için babasının gezinti sırasında söylediği şarkıyı, internette video paylaşım sitesi YouTube'da yayımladı. 40 milyon kez izlenen video sayesinde dernek için 114 bin pound (441 bin 747 TL) bağış toplandı. McDermott'ın bu kadar ünlü olmasını sağlayan şarkı ise ünlü sanatçı Frank Sinatra ile popülerleşen "You Make Me Feel So Young" (Beni Genç Hissettiriyorsun) isimli eser oldu. Decca A&R isimli müzik şirketi de paylaşım rekoru kıran videoya kayıtsız kalmadı. Şirket yetkilileri bu şarkıyı kaydetme teklifinde bulundu. Aile teklifi kabul ederek bir anlaşmayı imzaladı. Decca A&R'nin baş yapımcısı Alexander Van Ingen, "80 yaşında olmasına rağmen, Teddy'nin sesi çok dikkat çekici. Çok etkileyici bir sesi var. Onun karakter ve deneyim dolu sesinde bir ömrü duyabilirsiniz" diye konuştu.

ALBÜMÜ BU CUMA ÇIKIYOR

Decca A&R ile anlaşan McDermott'ın söylediği şarkıyla birlikte bir dizi başka şarkı ünlü Abbey Road Stüdyoları'nda kaydedildi. Bu cuma satışa sunulacak albümden elde edilecek gelir, Alzheimer Derneği ve McDermott'ın ailesine verilecek. McDermott'ın oğlu Simon, "Bu babam ve tüm ailemiz için gerçek olan bir rüya. Son yıllarda ailemiz özellikle annemiz için oldukça zor günler yaşandı" diye konuştu.



OĞLUNU TANIMIYOR AMA ŞARKILARI UNUTMUYOR

Ted McDermott, tatil köylerinde yetişkinleri ve çocukları eğlendirmek için görevlendirilen çalışanlardan biriydi. Bu nedenle emekliliğine kadar hayatını şarkı söyleyerek geçirmişti. Rahatsızlığı nedeniyle oğlunu bile hatırlamakta zorlanan McDermott birçok şarkının sözünü ise halen hatırlıyor.