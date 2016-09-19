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Düğünde yanlışlıkla arkadaşını vurdu!

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 06:59 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 06:59
Düğünde yanlışlıkla arkadaşını vurdu!
Düğünde yanlışlıkla arkadaşını vurdu!

Samsun’un Bafra ilçesinde, düğünde havaya etmek isteyen bir kişi kazara arkadaşını vurdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıelma Mahallesi'ndeki bir düğünde ruhsatsız silahıyla rastgele havaya açan M.K., kontrolünü kaybetmesi sonucu kazara arkadaşı E.G.'yi karnından vurdu. Kaza kurşunu ile yaralanan E.G., 112 Acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. E.G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen ekipleri M.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesinin ardından tutuklanmak talebiyle mahkemeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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