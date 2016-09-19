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'ta başlayan aşk ölümle bitti

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 15:39 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 15:39
Facebook'ta başlayan aşk ölümle bitti
Facebook'ta başlayan aşk ölümle bitti

Son yıllarda gündeme gelen sosyal medya cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. 'da sosyal medya organı üzerinden tanıştığı kıza aşık olan genç, dışarı çıkmaya ikna edemediği aşık olduğu 30 yaşındaki Alev K.'yı vurup intihar etti.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesi Deste Sokak'ta meydana geldi. 24 yaşındaki Hasan Şuayip Atçı askerden izin alıp 'ya geldi. İzin bitiminde askeri birliğine dönmeyen Atçı, üzerinden tanıştığı 30 yaşındaki Alev K.'nın evine geldi.

Genç kızı dışarıya çıkartmak isteyen Atçı, red cevabı aldı. Bunun üzerine tartışma yaşandı. Atçı, yanında taşıdığı silahla önce Alev K.'yı göğsünden sonra da aynı tabancayla başından kendisini vurarak hayatına son verdi.

Genç kızın babaannesinin evde olduğu, babasının ise 'da işçi olduğu, annesinin işe gittiği öğrenildi. Üzücü olay Üçevler Mahallesi sakinlerini yasa boğarken, savcılık ve polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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