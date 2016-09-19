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Kadın yolcuyu tekmeleyen saldırgan tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 18:42 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 19:23
Kadın yolcuyu tekmeleyen saldırgan tutuklandı!
Kadın yolcuyu tekmeleyen saldırgan tutuklandı!

Çekmeköy'de, belediye otobüsünde bir hemşireyi darbettiği iddiasıyla savcılıkça serbest bırakılmasının ardından yeniden gözaltına alınan Abdullah Çakıroğlu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklandı.

Otobüste hemşire Terzi'nin yüzüne tekme attığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yeniden gözaltına alınan ve ardından Anadolu Adliyesine sevk edilen Çakıroğlu'nun hakimlik sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Abdullah Çakıroğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.


OLAY

Hemşire Ayşegül Terzi, 12 Eylül'de Alemdağ 'ne giderek bir şüphelinin otobüste aniden yüzüne tekme attığını belirtip şikayette bulunmuştu. Bu doğrultuda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsün güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit ettiği Abdullah Çakıroğlu'nu gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında, savcılığın talimatıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu da işlediği gerekçesiyle yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Savcılığın talimatı doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah Çakıroğlu'nu Çekmeköy'deki evinde gözaltına almıştı.

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