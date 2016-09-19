LPG dolu tanker uçuruma yuvarlandı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde LPG yüklü tankerin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu-Samsun sahil yolunda Mehmet Cenikli yönetimindeki LPG dolu 34 AR 4899 plakalı tanker, Medreseönü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.



Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ambulansı ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cenikli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.