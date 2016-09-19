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LPG uçuruma yuvarlandı

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 07:25 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 07:26
LPG dolu tanker uçuruma yuvarlandı
LPG dolu tanker uçuruma yuvarlandı

’nun Perşembe ilçesinde LPG yüklü in uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, -Samsun sahil yolunda Mehmet Cenikli yönetimindeki LPG 34 AR 4899 plakalı , Medreseönü Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ambulansı ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cenikli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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