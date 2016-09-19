Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 19 Eylül 2016

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 737. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 11, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 33, 35, 37, 40, 42, 52, 53, 55, 63, 64, 65, 70, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 89 bin 344 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 737. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 11, 15, 17, 19, 20, 21, 27, 33, 35, 37, 40, 42, 52, 53, 55, 63, 64, 65, 70, 74, 75 ve 78 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 89 bin 344 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 291 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 364 kişi 131 lira 45'er kuruş, 7 bilen 14 bin 68 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 86 bin 968 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 148 bin 442 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan birinin Ankara-Mamak, ikisinin İzmir-Bornova'dan yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 1 milyon 786 bin 874 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya, KDV olarak 712 bin 440 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 397 bin 83 lira 12 kuruş aktarıldı.