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Saygı duruşu öldürüyordu! İstiklal Marşı dinlerken...

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 01:32
Saygı duruşu öldürüyordu! İstiklal Marşı dinlerken...
Saygı duruşu öldürüyordu! İstiklal Marşı dinlerken...

’da İstiklal Marşı'nı duyunca yol ortasında saygı duruşuna geçen vatandaşa çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 'nın Şehzadeler ilçesi Mehmetçik Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek istediği sırada Akhisar Belediye Spor- maçı öncesi okunan İstiklal Marşı'nı duyarak yol otasında saygı duruşuna geçen Tuncay Zeyrek'e, Hasan G. (71) yönetimindeki çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tuncay Zeyrek'i ilk müdahale sonrası Manisa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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