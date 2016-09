Yerli Angelina!

Annesini meme kanserinden kaybeden Funda Bıçak, kanser olmamak için Angelina Jolie gibi memelerini aldırdı. Bıçak, “Çocuğumun yalnız kalmasını istemedim. Şimdi çok mutluyum” dedi

Kanser korkusu nedeniyle yaşamı altüst olan Funda Bıçak, riskli aile öyküsü sebebiyle ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie gibi her iki memesini de aldırdı. 32 yaşındaki annesini meme kanserinden kaybettiğinde, Funda Bıçak 14 yaşında bir genç kızdı. Büyüdü, annesine verdiği sözü tutup başarılı bir avukat oldu. Bir aile kurdu ve kendisi de anne oldu. Ancak İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki avukat Bıçak, yıllar boyunca meme kanseri olabileceği korkusuyla yaşadı. Ama anne olup da kızını kucağına alınca, kızının annesiz büyümemesi için tarama ve sağlık kontrollerini hiç ihmal etmedi. 14 yaşında annesini kaybetmenin acısını hiçbir zaman unutmayan Bıçak'ın, yıllık düzenli olarak yaptırdığı kontrolde her iki memesinde de kitlelere rastlandı. Doktorlar özellikle bir memede olan kitlenin çok daha riskli olduğunu tespit etti. Bunun üzerine takip altına alınan kitleler ve sayıları her seferinde daha da artan kontrollerle geçen 6 yılda, Bıçak'ın meme kanserine yakalanma korkusu artık iyice arttı, psikolojik olarak yıprandı. Kanser korkusu nedeniyle günlük yaşamı alt üst olan Bıçak riskli aile öyküsü sebebiyle doktorların da onayıyla henüz kanser olmadan her iki memesinden operasyon geçirmeye karar verdi.

KANSER STRESİNDEN KURTULDUM

Ameliyattan çok kısa süre sonra normal hayatına döndüğünü söyleyen Bıçak "Normal hayatıma devam ediyorum, kendimi daha iyi hissediyorum, üstelik kafam da rahatladı" dedi. Bıçak "Kanser olmadım, kanser riski stresiyle yaşamaktan kurtulmak için ameliyat oldum. Çocuğumun yalnız kalmasını istemedim. Şimdi çok mutluyum. Kendime eskisinden daha çok güveniyorum. İşime dört elle sarılıyorum" diye konuştu.

AYNI ANDA İKİ AMELİYAT

Liv Hospital Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Levhi Akın ve Liv Hospital Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ümran İleri, Bıçak'ın her iki memesine aynı ameliyatta profilaktik mastektomi ve rekonstrüksiyonu uyguladı. Akın "Kitlelerinde büyüme, yüksek riskli aile öyküsü vardı. Yoğun takip, ultrason, mamografi ve biyopsi uygulanan hasta bu süreçte kanser olma korkusu nedeniyle çok stres altındaydı. Meme derisi ve meme başı korunarak meme dokusu alındı" dedi. Aynı seansta meme protezi ve rekonstrüksiyonu uygulayan İleri "İki ameliyatın birlikte olması çok avantajlı oldu. Hasta kısa sürede normal hayatına döndü, yeni göğüsleriyle çok da mutlu" şeklinde konuştu.