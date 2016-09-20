13 yaşındaki çocuğa tecavüze kalkışan sapığa suçüstü

Mersin'de komşusunun 13 yaşındaki erkek çocuğuna parkta tecavüz etmeye kalkışan zanlı, 2 kişi tarafından suçüstü yakalandı.

Parkta dolaşan K.A. ile arkadaşı Ö.B., burada karşılaştıkları yaşlı bir kişinin, "Biri, küçük bir çocuğu çalılıkların arasına götürdü. Bir bakın bakalım" sözleri üzerine belirtilen yere gitti. Dün saat 21.45 sıralarında Atatürk Parkı'nda meydana gelen olayla 2 arkadaş, A.K.'nın (43) erkek çocuğu A.D.'ye (13) tecavüz etmeye çalıştığını görünce hemen müdahale etti.

LİNÇ EDİLECEKTİ, POLİS KURTARDI

Linç edilmek istenen A.K. ihbar üzerine kısa sürede gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Korkusundan sürekli ağlayan küçük çocuk da polisler tarafından teselli edilerek Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülerek psikolog gözetiminde ifadesi alındı.

KOMŞUSUNUN OĞLU ÇIKTI!

Gözaltında sorguya alınan A.K.'nın bir süre özel güvenlik olarak çalıştığı, ilk eşinden 16 yaşında bir kızı olduğu, ikinci evliliğini yaptığı, tecavüze kalkıştığı A.D.'nin de aynı apartmanda komşusunun oğlu olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünde tecavüz bulgusuna rastlanmayan küçük çocuk babasından boşanan annesine teslim edildi.