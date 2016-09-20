Gelin 100 yaşındaki kaynanasının boğazını kesti

Bayramiç ilçesinde bir kadın 100 yaşındaki kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü. Psikolojik sıkıntıları olan gelin ardından da kendi bileklerini keserek canına kıydı.

Olay, Bayramiç'e 15 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyünde meydana geldi.

Hane halkının elma hasadına gittiği sırada evde kayınvalidesi ile yalnız kalan Naciye Şimşek (54), henüz bilinmeyen bir sebeple, aynı bahçe içinde yaşadığı 100 yaşındaki kayınvalidesi Zehra Şimşek'i oturduğu somyanın üzerinde boynundan kurban bıçağıyla keserek öldürdü.

Olayın ardından kendini evin banyosuna kilitleyen kadın, aynı bıçakla bileklerini keserek hayatına son verdi. Jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.