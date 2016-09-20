ARKADAŞINA GÖNDER Gelin 100 yaşındaki kaynanasının boğazını kesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Gelin 100 yaşındaki kaynanasının boğazını kesti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 16:36
Gelin 100 yaşındaki kaynanasının boğazını kesti
Gelin 100 yaşındaki kaynanasının boğazını kesti

Bayramiç ilçesinde bir kadın 100 yaşındaki kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü. Psikolojik sıkıntıları olan gelin ardından da kendi bileklerini keserek canına kıydı.

Olay, Bayramiç'e 15 kilometre uzaklıktaki Çavuşlu köyünde meydana geldi.

Hane halkının elma hasadına gittiği sırada evde kayınvalidesi ile yalnız kalan Naciye (54), henüz bilinmeyen bir sebeple, aynı bahçe içinde yaşadığı 100 yaşındaki kayınvalidesi Zehra Şimşek'i oturduğu somyanın üzerinde boynundan bıçağıyla keserek öldürdü.

Olayın ardından kendini evin banyosuna kilitleyen kadın, aynı bıçakla bileklerini keserek hayatına son verdi. olayla alakalı soruşturma başlattı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.