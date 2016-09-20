Gençlik pozları başına dert açtı

Oyuncu Filiz Taçbaş, gençlik yıllarında çektirdiği fotoğrafları internetten kaldırmak isterken imzaladığı senet yüzünden icralık oldu. Taçbaş, çeşitli internet sitelerinde yayımlanan gençlik fotoğraflarından rahatsız olmuş, fotoğrafları kaldırması için yüklü bir ücret karşılığında bilgisayar uzmanı Muhammed K. ile anlaşmıştı. Muhammed K., Taçbaş'a ait fotoğrafları internet sitelerinden kaldırmış fakat Taçbaş bilgisayar uzmanına anlaştığı ücreti ödememişti.



FAİZİYLE İSTİYOR

Muhammed K., iddiaya göre ünlü oyuncuyla bir parkta buluştu ve alacağı ücret karşılığı Taçbaş'a zorla senet imzalattı. Taçbaş, Muhammed K. hakkında "yağma" suçundan dava açtırırken, Muhammed K. de elindeki senetle icra takibi başlattı. Ancak Taçbaş icranın durdurulmasını sağladı. Muhammed K. ise durdurulan icranın devam etmesi için mahkemeye başvurdu. Bilgisayar uzmanı Muhammed K., icraya konu olan senetin Taçbaş'ın kendi el yazısıyla yazılarak teslim edildiğini belirtti. Senet üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını isteyen bilgisayar uzmanı, paranın faiziyle birlikte ödenmesini talep etti.