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’da mendirekte erkek cesedi bulundu

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 01:11
Giresun’da mendirekte erkek cesedi bulundu
Giresun’da mendirekte erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre, akşam saat 21.00 sıralarında polise yapılan ihbarda Limanı küçük mendirekte bir ceset bulunduğu bildirildi. Olay yerine giden ekipler, kayalıklar arasında bulunan cesedin 19 yaşındaki T.T.'ye ait olduğunu belirledi. Giresun Belediyesi itfaiyesi arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan gencin cesedi, Sahil Güvenlik Botu ile karaya çıkarıldı. Ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: IHA

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