Kocası ve oğlu gibi tekneyle uğurlandı

Babasının salıyla araçları Cunda Adası’na geçirmesi nedeniyle “Salcı Kız” olarak bilinen Adile Yakacak, yaşamını yitirdi. Yakacak, daha önce kaybettiği eşi ve oğlu gibi kabristana tekneyle götürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dünyaya gelen Adile Yakacak, Cunda Adası'nı ilçeye bağlayan köprü inşa edilmeden önce, "Babu" lakabıyla tanınan babasının otomobil ve kamyonları adaya geçiren salını idare etmesi nedeniyle "Salcı Kız" olarak tanındı. Gençliğinde güzelliğiyle dillere destan olan "Salcı Kız" büyüyüp bir balıkçı ile evlendi. 33 yıl önce ise eşini kaybetti. Köprü olmadığı için tekne ile Cunda Adası'na götürdüğü eşini toprağa verdi. 8 çocuğuyla kalan "Salcı Kız", eşinin mesleğini sürdürüp, her sabah çektiği ağlardaki denizin bereketiyle çocuklarını kimseye muhtaç etmeden büyüttü.



'ÖMRÜ BOYUNCA ÇALIŞTI'

Ancak 27 yıl önce bu kez de kendisi gibi balıkçı olan oğlu Recep Yakacak denizde boğuldu. Oğlunu da yine tekneye Cunda'ya götürüp toprağa veren Adile Yakacak, köprü yapılmasına rağmen, kendisi öldüğünde de adaya tekneyle götürülmeyi vasiyet etti. Önceki gün 74 yaşında yaşamını yitiren Yakacak'ın son isteğini yerine getiren çocukları ve torunları, tıpkı eşi ve oğlu gibi cenazeyi Ayvalık Balıkhanesi'nden bir tekneye koyup, deniz yoluyla Cunda'ya götürerek toprağa verdi. Oğullarından Ali Yakacak, "Annem çok fedakârdı. Bizi büyütebilmek için ömrü boyunca çalıştı didindi. Öldüğünde morga konulmamayı ve denizden götürülmeyi vasiyet etmişti. Biz de vasiyetini yerine getirdik" dedi.