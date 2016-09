Şehadet saati

15 Temmuz gecesi TBMM önünde şehit olan Fuat Bozkurt’un kol saatinin hastane kayıtlarına ‘ölüm zamanı’ olarak geçen 01.25’te durduğu ortaya çıktı. Kahramanın babası o saati evinin baş köşesinde saklıyor

Ankara'da iş makinesi operatörü olarak çalışan Malatyalı Fuat Bozkurt (30), FETÖ'cü hainlerin darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyar duymaz memleketindeki ailesini aradı. "Vatansız can ne işe yarar. Vatan elden gidiyor. Hakkınızı helal edin. Ben, hainlere karşı koymaya gidiyorum" dedi ve sokağa koştu. Helikopterden açılan ateşle yaralandı. Durmadı, kolunu atletiyle sarıp yaralı halde TBMM'ye ulaştı. Milletin ve demokrasinin temsilcilerine ait binaya darbeci hainleri sokmamakta kararlıydı. Ancak bombalanan TBMM'de şehit oldu.



ACI TESADÜF

Şehidin özel eşyaları ailesine teslim edilince şok eden bir detay ortaya çıktı. Şehit Fuat Bozkurt'a ait saatin, hastane kayıtlarına 'ölüm zamanı' olarak geçen 01.25'te durduğunu gören ailesi gözyaşına boğuldu. Evinde taziyeleri kabul etmeyi sürdüren baba Hasan Bozkurt, matem ile gururu bir arada yaşadığını söyledi. Hasan Bozkurt, "Her fırsatta mezarını ziyaret edip önce duasını okuyorum, sonra da ona 'Sen rahat uyu aslan oğlum. O hainler amaçlarına ulaşamadı. İnlerine kadar inildi. Çil yavrusu gibi dağılıyorlar' diyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun özel eşyaları ve olay günü üzerinden çıkanları evin bir köşesinde sergileyerek hatırasına sahip çıktıklarını kaydeden baba, "Hastane kayıtlarına göre Fuat'ımın ölüm zamanı olarak belirtilen 01.25'te kolundaki saati durmuş. 'Vatansız can ne işe yarar baba' diyerek şehit olan oğlumun kolundaki saat, sanki sahibi yaşamayan zamanın artık ne gereği vardır dercesine o anda durmuş" dedi. Baba Bozkurt, oğlunun adının Malatya'da bir eğitim kurumunda yaşatılmasını istedi.



CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK YÜREKLİ

Hasan Bozkurt, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Yürekli, akıllı biri. Kaçmayı değil, milletine sığınmayı tercih etti" dedi.