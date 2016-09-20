Soy bağından çıkan dram

Sevgilisinden olan iki çocuğunun kaydını yaptırmayan anneye dava açıldı. Töreye karşı şehir değiştiren anne, bebeklerin babaları tarafından elinden alındığını söyledi

İstanbul'da ismini dahi bilmediği sevgilisinden olan iki çocuğunun kaydını yaptırmayan 28 yaşındaki anne E.Ç., davalık oldu. Sağ olup olmadıklarını bile bilmediği çocukları elinden alınan E.Ç., töre cinayetine kurban gitmemek için evini terk edip Antalya'ya yerleşti.



DERS ÇIKARMAYINCA...

Ev hanımı olan E.Ç., 2006'da Adem A. ile evlenmişti. Bu evlilikten 3 çocuk dünyaya getirdi. İddiaya göre Adem A., eşini başka bir kadınla aldattı ve çift 3 yıl önce boşandı. Çocuklarıyla ortada kalan E.Ç., farklı isimler kullandığı için gerçek adını bile bilmediği bir adamla tanıştı. E.Ç. sevgilisinden hamile kaldı. Kadın, yasak ilişkiden olan bebeğini dünyaya getirmek istemedi. Ancak sevgilisi, bebeği doğurmaması halinde çocuklarını öldürmekle tehdit etti. Kız bebeğini dünyaya getiren E.Ç.'nin sevgilisi henüz ismi bile konulmayan bebeği zorla aldı. İlk olaydan ders çıkarmayan E.Ç., adamla görüşmesini sürdürdü. Ardından ikinci kez hamile kaldı. Bu kez erkek doğan bebeğini yine tehditlerden korktuğu için sevgilisine verdi. İki bebek de, baba ismi olmadan doğum kayıtlarına geçti. Doğumun gerçekleştiği hastanenin yetkilileri, doğan iki çocuğun bildirimini ikamet adresleri olan Bahçelievler'deki Toplum Sağlık Merkezi'ne (TSM) yaptı. Ailenin kapısını çalan TSM görevlileri, E.Ç.'nin töre cinayetine kurban gitmekten korktuğu için Antalya'ya yerleştiğini öğrendi.



'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Suç duyurusu sonrası E.Ç. hakkında "Çocuğun soy bağını değiştirmek"ten 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. E.Ç. ifadesinde "Evlilik dışı ilişkide çocuk doğurduğumdan örf adet gereği öldürülmekten korktuğum için bu şekilde davranmak zorunda kaldım" dedi. Yargılamada, genç kadının yaptığı eylemle soy bağını değiştirmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ve bebeklerin bilinmeyen bir kişi tarafından elinden alındığını göz önünde bulundurularak beraat kararı çıktı.