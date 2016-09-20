Tarihi tünel trafiği çözecek

Beylerbeyi Sarayı'nın altında bulunan Beylerbeyi Sarayı Tüneli Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden ulaşıma açıldı. Düzenlenen törene, İstanbul AK Parti Milletvekili M. Belma Satır, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultan II. Mahmud tarafından 1829-1832 yılları arasında yaptırılan Beylerbeyi Sarayı Tüneli, 1970'li yıllara kadar Üsküdar ile Beylerbeyi sahil yolunu birbirine bağlayan bir tünel olarak kullanılıyordu. Beylerbeyi Sarayı'ndaki Set Bahçeleri'nin altından geçen tünel, yüksek duvarların ötesi ile Beylerbeyi Sarayı'ndaki set bahçelerinin bağlantısını da kuruyordu. 150 metre uzunluğundaki tünel, müze ve sergi salonu olarak kullanımının ardından sahil trafiğini rahatlatmak amacıyla dün tekrar hizmete açıldı. Tünelin yeniden hizmete açılmasıyla 1,5 saati bulan Üsküdar- Beylerbeyi-Çengelköy hattı sahil yolculuğunun 15 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Tünel, sabah Beykoz-Üsküdar istikameti, akşam Üsküdar-Beykoz istikameti olarak tek yönlü hizmet verecek. Açılışı yapılan tünelin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biz Üsküdarlılar için, özellikle Anadolu Yakası'ndaki ilçeler için ayrı ve bir özel gün. Tünelimizin yeniden hem yaya hem de araç trafiğine açılışının ilk günü dolayısıyla bugün bizim için ayrı bir özel gün bu da bizler için hayırlı uğurlu olsun. Özellikle Boğaz bölgesi dediğimiz Üsküdar'ımızın Beykoz istikametindeki mahalleleri için ümit ediyoruz, önemli bir fonksiyon icra edecek ve trafiği rahatlatacak. Kısa bir tünel geçişi ama önemli bir fonksiyonu olacaktır" diye konuştu.