Domuz kasabının itirafı

Aydın’da 6 ton domuz etiyle yakalanınca müşterilerini deşifre etmekle tehdit eden kasap Can, ilk ismi açıkladı: Kimlik Sucukları

Aydın'da dört ay önce ihbar üzerine kasap Coşkun Can'ın depolarını basan polis, 5 ton domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan Can, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından Facebook sayfasından, "Benden alışveriş yapıp, 'Bana et getir' diye yalvaranların ismini açıklayacağım. Bu zararımı sizlerden karşılamak zorundayım. 5 kilo dahi benden et aldıysa bedelini ödeyecek" şeklinde paylaşımda bulunan Can, müşterilerini tehdit etti. Ancak isimlerini o gün açıklamadı. 4 ay bekleyen ancak para alamayan Can, önceki gün ilk ismi açıkladı. Facebook hesabında "Benden 800 kilo domuz etini alıp borcunu inkar eden firmayı açıklıyorum: Eski adıyla Kimlik Sucukları firması. Aydın Valiliği ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nü göreve çağırıyorum" diye açıkladı. Can, gelen tepkileri ise şöyle yanıtladı: "Zaten havalar da serinliyor. Cezaevleri, af çıktı boşaldı. Giderim aslanlar gibi yatarım, sıkıntı yok. Her koğuşta bir ranzamız vardır merak etme sen."