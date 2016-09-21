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Domuz kasabının itirafı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016
Domuz kasabının itirafı
Domuz kasabının itirafı

’da 6 ton domuz etiyle yakalanınca müşterilerini deşifre etmekle tehdit eden kasap Can, ilk ismi açıkladı: Kimlik Sucukları

'da dört ay önce ihbar üzerine kasap Coşkun Can'ın depolarını basan polis, 5 ton domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan Can, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ardından sayfasından, "Benden alışveriş yapıp, 'Bana et getir' diye yalvaranların ismini açıklayacağım. Bu zararımı sizlerden karşılamak zorundayım. 5 kilo dahi benden et aldıysa bedelini ödeyecek" şeklinde paylaşımda bulunan Can, müşterilerini tehdit etti. Ancak isimlerini o gün açıklamadı. 4 ay bekleyen ancak para alamayan Can, önceki gün ilk ismi açıkladı. Facebook hesabında "Benden 800 kilo domuz etini alıp borcunu inkar eden firmayı açıklıyorum: Eski adıyla Kimlik Sucukları firması. Valiliği ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nü göreve çağırıyorum" diye açıkladı. Can, gelen tepkileri ise şöyle yanıtladı: "Zaten havalar da serinliyor. Cezaevleri, af çıktı boşaldı. Giderim aslanlar gibi yatarım, sıkıntı yok. Her koğuşta bir ranzamız vardır merak etme sen."

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