İbrahim Tatlıses’e anonim tazminatı

Beytocan adıyla tanınan sanatçı Beytullah Güneri'nin, telif hakkı için İbrahim Tatlıses'e 15 yıl önce açtığı tazminat davası sonuçlandı. Güneri, "Agır Ketiye Dile Mın" adlı şarkısını "Rında Mın" olarak değiştirip izinsiz seslendirdiği gerekçesiyle Tatlıses'ten 38 bin lira talep etmişti. Yargıtay da şarkının anonim olup olmadığını araştırmadan Tatlıses aleyhine karar veren mahkemenin kararını bozmuştu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yine Tatlıses'i haksız buldu ve Güneri'ye 9 bin 500 lira ödemesine karar verdi.