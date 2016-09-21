ARKADAŞINA GÖNDER Manavgat'da Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Manavgat'da Turist taşıyan minibüs yaptı: 6 yaralı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 06:48
Manavgat'da Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı
Manavgat'da Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı

’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, le çarpıştı. da 2’si Alman uyruklu turist 6 kişi yaralandı.

, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Mehmet Yaman'ın kullandığı 07 LEN 89 plakalı ile karşı yönden gelen Yakup Baycu idaresindeki turistleri taşıyan 07 JF 357 plakalı tur minibüsü Sorgun Ormanı girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile tur midibüsünde bulunan İsmail Timiroğlu, Elif Timiroğlu ve Alman turistler Maria Felsin ile Dinial Buman yaralandı. Yaralılar, Özel Side Anadolu Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Yaman'ın durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.