Manavgat'da Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 6 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı. Kazada 2’si Alman uyruklu turist 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan Mehmet Yaman'ın kullandığı 07 LEN 89 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yakup Baycu idaresindeki turistleri taşıyan 07 JF 357 plakalı tur minibüsü Sorgun Ormanı girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile tur midibüsünde bulunan İsmail Timiroğlu, Elif Timiroğlu ve Alman turistler Maria Felsin ile Dinial Buman yaralandı. Yaralılar, Özel Side Anadolu Hastanesi ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Yaman'ın durumunun ağır olduğu diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.