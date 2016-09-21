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Meteoroloji'den 10 il için uyarısı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 06:53
Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Çarşamba günü Doğu Anadolu Bölgesinin doğusunda kuvvetli rüzgar beklendiğini açıklayarak, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda (Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Iğdır, Bingöl, Şırnak, Van ve Hakkari) öncesi ve yağış anında rüzgarın kısa süreli şeklinde (70-90 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatış uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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