Trabzon'da sel: 2 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde şiddetli yağış, su baskınlarına neden olurken, debisi yükselen bazı dereler taştı. Meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniye meydana gelen toprak kaymaları can aldı. Dolanlı Köyü'nde kayan toprağın altında kalan Dürdane Dübüş (58) ile Ağaçlı Köyü'nde çöken evin altında kalan Fatih Oğuzhan (55), yaşamlarını yitirdi.



EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI



Beşikdüzü'nde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış sebebiyle debisi yükselen Ağasar Deresi ile bazı dereler taştı.



Yağışın etkisini artırarak sürdürmesi ve taşan dereler sebebiyle ilçe merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.



İlçe merkezinde rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda derinliği yer yer yarım metreyi bulan su birikintileri oluştu. Derelerin taşıdığı hafriyat ile bazı eşyalar yollara kadar sürüklendi.



Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, Beşikdüzü Sağlık Merkezini de su bastı.



Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Beşikdüzü Belediyesine bağlı iş makineleri ilçede temizlik çalışması başlattı.



Çok sayıda araç ve vatandaş yollarda kalırken, bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.



Yağış başladığı sırada Merkez İlkokulu'nda derste bulunan öğrenciler, güvenlik amacıyla dışarı çıkarılmadı. İtfaiye aracıyla tahliyesine karar verilen öğrenciler, okul yöneticileri tarafından binanın üst katlarına çıkarıldı.