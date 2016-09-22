Başakşehir'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinin önünde yaşanan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Piramit Çarşısı önünde gece saat 23.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobiliyle çarşının önüne geldi. İddiaya göre aracından inen saldırgan o sırada çarşının önünde bulunan 2 kişiye silahla ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası 2 kişi yaralandı. Saldırgan daha sonra geldiği otomobil ile hızla olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken yaralılar müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası yaralananlardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yeri ve caddeyi trafiğe kapatırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de yerdeki boş kovanlar üzerinde incelemelerde bulundu.

Saldırının yaşandığı yerin yakınında bulunan vatandaşlardan Ömer Yıldız "Ben burada duruyordum. Bağrışma sesi duydum. Dönüp baktığımda bir silah sesi geldi. Biz şuraya doğru kaçmaya çalıştık. Üç kişi buradan aşağıya doğru koşmaya başladı. Çarşının önünde bir tane yaralı varmış. Bir tane de binanın önünde varmış" diye konuştu.

Gerekli incelemelerin ardında cadde ve olay yeri tekrar yaya ve araç trafiğine açılırken, polis silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.