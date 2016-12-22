Demokrasi Şehitlerine Alyıldızlı Anıt

15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizin ismi Altıeylül Belediyesi’nin Gazi Osman Paşa Mahallesinde yaptırdığı anıtta yaşayacak. 15 Temmuz kalkışmasının kaderini değiştiren şehitler adına ilçe merkezine bir şehitler anıtı yapımını sürdürüyor. Altıeylül Belediyesi’nce yapımı devam eden ‘15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı’nda sona gelindi.

OSB'DEN GİRİŞTE BÜTÜN HAŞMETİYLE GÖRÜLECEK

Altıeylül Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri ve Ömer Halisdemir anısına Gazi Osman Paşa Mahallesi 204. Sokak ve Yakup Şevki Paşa Caddesi girişindeki alandaki anıt çalışmaları bitmek üzere. Altıeylül Belediyesi tarafından Gazi Osman Paşa Mahallesi Savaştepe yolu girişinde yaptırılan anıtta; ay yıldız olacak, mermer kaplama yapılı, tüm darbe şehitlerinin ismi yazılacak, meydan ışıklandırılacak ve 15 Türk bayrağı dalgalanacak. Anıt tamamlandığında, Organize Sanayi Bölgesi'nden Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne girişte karşıdan gözükecek.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİNİ YAŞATACAĞIZ

'15 Temmuz Şehitleri ve Ömer Halisdemir Anıtı' hakkında bilgi veren Başkan Zekai Kafaoğlu "Ülkemiz 15 Temmuz'da hain darbe ile karşılaştı. Resmi elbise içerisine girmiş hainler ülkeyi ele geçirmek, İç savaş çıkarmak, bölmek, parçalamak için Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde saldırıya gerçekleştirdiler. Ama milletimiz hür vicdanı ile sokaklara çıkarak, tankın karşısında durarak bu darbeye 'dur' dedi. Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milleti sokağa davet edişi ile darbecilerin morali bozuldu. Milletimiz de hiç düşünmeden kendilerini sokaklara attı. Türk milleti kahramanlık savaşı verdi. Bunu gelecek nesillere aktarmamız lazım. Demokrasi Şehitler Anıtı yapıyoruz. Kahramanlarımız Ömer Halisdemir'in de adı bu anıtta yaşayacak. Darbenin, Kalkışmanın seyrini değiştiren şehidimizin adı burada ebediyen kalacak. Balıkesir'de de 3 demokrasi şehidimiz var ve 241 demokrasi şehidinin ismi anıtta yaşayacak. Anıtta büyük hilal olacak ve meydanın etrafı gül bahçesine dönecek. 15 Temmuz'u ifade eden 15 Türk bayrağı da dalgalanacak" dedi.

1200 METREKARELİK YEŞİL ALANDA

Anıtın teknik donanımı hakkında bilgilendirmeler yapan Başkan Kafaoğlu "1200 metrekare yeşil alan içerisine inşa edilen anıtımızda; 13 metre alana Yıldız ve 55 metre alana Hilal uygulaması yapıldı. Anıt çevre duvarları 300m açık bej mermer, üstü beyaz mermer ile kaplandı. Yapılan uygulamanın içerisi beyaz ışık, çimenlerden kırmızı ışık verilmesiyle beraber anıtımız Türk Bayrağının renklerini simgeleyecek. Hilal uygulamasının arkasında 15 Temmuz şehitlerini temsilen 15 adet Türk Bayrağı uygulandı. Yeşil alan içerisine 1 adet Osmanlı Çeşmesi Bulunmakla. Bu çeşmeden 15 Temmuz ve Önemli günlerde şerbet veya süt verilmesi planlanmakta. Yıldız içerisinde 30 adet küçük yıldız var. Bu yıldızlar Ömer Halisdemir'in bedeninden çıkan 30 adet kurşunu temsil etmekte. Hilal iç duvarına 247 şehidimizin isimleri ve memleketleri yazılacak." diye belirtti.