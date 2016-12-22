Eş katili için mahkemeden anlamlı duruşma günü: 14 Şubat...

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Rıza Özpolat'ı ilk kez dinledi ve bir sonraki duruşmayı dünyanın sevgililer günü olarak kutladığı 14 şubat tarihine erteledi.

Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, maktul Halime Özpolat'ın oğlu Zülküf Özpolat ile avukatı İpek Bozkurt katıldı.

TARTIŞMANIN NEDENİNİ HATIRLAMIYORUM. TÜFEK ANİDEN PATLADI



İlk kez ifade veren 59 yaşındaki işçi emeklisi Ali Rıza Özpolat suçlamaları kabul etmedi, tüfeğin çekiştirildiği sırada ateşlendiğini ileri sürdü. Özpolat ifadesinde "Olay tarihinde kendime ait av tüfeğinin temizlediğim sırada, eşimle aramızda aniden artışma çıktı. Şu anda hangi konuda tartıştığımızı hatırlamıyorum. Zaten aramızda sık sık tartışmalar olurdu. Eşim birden elimdeki tüfeğe sarılıp çekiştirmeye başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Ben tüfeği doğrultup eşime ateş etmedim" dedi.

"EŞİM VE OĞLUM BANA KÖPEK GİBİ DAVRANIYORLARDI"



Sanık Avukatı Mustafa Özdemir'in "ailen sana nasıl davranıyordu" sorusu üzerine sanık Özpolat "Olay öncesinde gerek oğlum, gerekse eşim bana köpek gibi davranıyorlardı. Beni hastaneye yatırıyorlardı. İkisi de benim üzerime çöküp boğazımı sıkıyorlardı" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK



Duruşma sonunda, sanığın tutukluluk haline karar veren mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınarak cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak duruşmayı 14 Şubat 2017 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Özpolat'ın eşi maktul Halide Özpolat'ı, çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve silahıyla birlikte polise teslim olduğu belirtiliyor. İddianamede, şüpheli Özpolat hakkında "üst soydan birini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.