Gaziantep'te yarın okullar tatil olacak mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre yarın Gaziantep'te kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Peki yarın Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Beklenen soğuk hava nedeniyle gözler Gaziantep Valiliği'ne çevrildi. Öğrenciler ve velilerin Gaziantep Valiliği'nden beklediği kar tatili haberi gelecek mi? ''Antep'te okullar yarın tatil olacak mı?'' sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu tahminlerine göre Gaziantep'te yarın kar yağışının etkili olması beklenirken öğrencilerin gözü kulağı da yine ''Gaziantep'te yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabına çevrildi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'da kar tatiline ilişkin bir açıklama geldi mi? Gaziantep'te yarın okullar tatil olacak mı? Kar tatili ile ilgili son dakika gelişmelerine sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz.



GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?



Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Gaziantep'te de etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji'nin elde ettiği bilgilere göre Gaziantep'te kar yağışı yarında etkili olacak. Bu bilgilerin ardından Gaziantepli öğrenciler kar tatili olmasını şimdiden beklemeye başladı. Ancak Gaziantep Valiliği'nden gelmiş bir açıklama yok. Yeni bir açıklama gelmesi halinde ise anında haberimizde olacak.







GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN 22 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN AÇIKLAMA

Alınan meteorolojik uyarılar, bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, ulaşımda da yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ilçelerindeki (Şahinbey, Şehitkâmil, Oğuzeli) 22 Aralık 2016 Perşembe günü (yarın), resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

23 ARALIK CUMA KAR TATİLİ OLAN İLLER Ayrıca taşımalı eğitim kapsamında olan il genelindeki bütün resmi ve özel öğretim kurumlarında da eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Söz konusu karar ve 03.12.2002 tarih ve 58 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri uyarınca, olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu görevlisi malul ve engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Vatandaşlarımızın özellikle ulaşımda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Gaziantep 22 Aralık perşembe günü itibariyle yoğun kar yağışı altına girecek. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüye bürünecek. Sıcaklık en yüksek 3 en düşük ise -3 derece olacak. Kar yağışı hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor