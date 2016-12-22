X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER İDO'dan sefer iptalleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan !

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 18:36
İDO'dan sefer iptalleri!
İDO'dan sefer iptalleri!

(), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

'dan yapılan açıklamaya göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot ile 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 18.45 Bostancı- Yenikapı-Bandırma, 19.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve 21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri yapılamayacak.

Şirketin yarınki 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü ve 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi de iptal edildi.

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.