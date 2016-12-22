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Kaçan şoförü, kırık far yakalattı

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 13:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 13:55
Kaçan şoförü, kırık far yakalattı
Kaçan şoförü, kırık far yakalattı

'da çarptığı kimyager 'in ölümü, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olduğu öne sürülen taksi şoförü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dragos Orhantepe Mahallesi'nde 5 gün önce kimyager 'in (29) ölümü ve Cevahir Gençoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

DURAĞINA GİTMEYEN TAKSİLER VE TAMİRCİLER ARAŞTIRILDI

Kazadan sonra çevredeki taksi duraklarına gitmeyen taksiler ve bölgedeki tamircileri araştıran polis ekipleri, M.Y'nin kullandığı sağ farı hasarlı taksinin bir tamirhanede olduğunu tespit etti.

Bir süredir bağlı olduğu taksi durağına da gitmediği anlaşılan M.Y, kaldığı belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bu arada, kaza sonrası taksinin kaçtığı anların görüntüleri de bölgedeki MOBESE kameralarına yansıdı.

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