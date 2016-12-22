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Kırca’nın 4 çocuğu da mirasını reddetti

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016
Kırca’nın 4 çocuğu da mirasını reddetti
Kırca’nın 4 çocuğu da mirasını reddetti

Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu 'nın (67), 'dan olan iki çocuğunun ardından ilk eşi Nur Diner'den olan iki çocuğu da mirasını reddetti. Kırca'nın Diner'den olan çocukları Oğulcan Kırca ve Özdeş Kırca, mirası reddetmek için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de talebi yerinde bularak mirasın reddine karar verdi. Daha önce de Kırca'nın Başar'dan olan çocukları Umut Kırca ve Ayşe Kırca babalarının mirasını reddetmişti.

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