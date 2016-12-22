Mehmetçik DEAŞ'ın kapısını yıktı

Türk silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte 120 gündür sürdürdüğü Fırat Kalkanı Operasyonu dün yeni bir safhaya girdi. TSK’nın başlattığı harekâtta El-Bab/Halep yolunun kontrolü sağlandı. Eski hastane civarında yoğun çatışmalar yaşanırken ilerleyen saatlerde TSK büyük ölçüde bölgede kontrolü ele geçirdi.

BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI

Öğlen saatlerinde ise TSK'dan "El-Bab'ın kurtarılması harekâtı başlamıştır" açıklaması geldi. Kısa bir süre sonra Mehmetçiğin desteklediği ÖSO, El-Bab'ın kuzeydoğusundan kasabanın mahallelerine girmeye başladı. DAEŞ'li teröristlerle göğüs göğüse çarpışan ÖSO'ya Mehmetçik de destek verdi. Yoğun çatışmalara TSK, Fırtına obüsleri ve topçu birlikleriyle karşılık verdi.

TÜRK JETLERİ DEAŞ’A AİT BOMBALI ARACI BÖYLE VURDU

228 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'ya ait savaş uçakları da havadan DAEŞ mevzilerini yoğun bombardıman altına tuttu. Gün içinde DAEŞ'e ait 67 hedef, ağır silahlarla donatılmış 16 pikap, 4 bombalı araç imha edildi. 228 terörist öldürüldü.



PANİK HÂLİNDE ÇEKİLİYOR

Telsizlere yansıyan konuşmalara göre DAEŞ'li teröristlerin büyük panik içerisinde olduğu, Türk askerinin yoğun saldırıları sebebiyle yaralıları oldukları yerlerde bırakıp El-Bab'ın içerisine doğru kaçmaya çalıştıkları gözlendi. Askeri yetkililer, El-Bab'a hâkim konumdaki eski hastanenin bulunduğu tepenin alınmasından sonra terör örgütünün şehir üzerindeki hakimiyetinin sona ereceğini bildirdi. DAEŞ'in TSK'nın saldırılarına karşılık bomba yüklü araçlarla karşılık vermeye çalıştığı belirtildi.

SURİYE'DE DEAŞ SALDIRISI, ŞEHİT VE YARALILAR VAR

SİVİLLERİ KALKAN YAPTILAR

Bu arada TSK ve ÖSO'dan büyük darbe yiyen terör örgütü DAEŞ'in sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için kasabadan çıkışlarına izin vermediği öğrenildi.



El-Bab neden önemli?

Arapçada "kapı" anlamına gelen El-Bab, 2014 Ocak ayından beri terör örgütü DAEŞ'in işgali altında. DAEŞ'in, Suriye'deki merkezi Rakka'dan sonra ikinci önemli kalesi. Doğudaki Rakka ve Deyre'z-Zor arasında bağlantıyı sağlayan kasabanın nüfusunun önemli kısmını Sünni Araplar oluşturuyor. DAEŞ, kaybettiği Menbiç'teki güçlerini El-Bab'a taşıdı. Bölgedeki bir başka terör örgütü PYD/YPG ise ilan ettiği kantonları birleştirmek için burayı ele geçirmek istiyor. Özgür Suriye Ordusu'nun El-Bab'a girmesiyle YPG'nin kantonları birleştirme hayalleri suya düşecek.