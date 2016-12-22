Meteorolojiden 9 il için yoğun kar uyarısı

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışları Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına, Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli olarak esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun geneli çok bulutlu, güneydoğu kesimleri parçalı az bulutlu. Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeybatısı ile İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Sinop, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Kırklareli'nin doğu kesimleri yağışlı geçecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışlar, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 Km/sa), İç Anadolu'nun güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek.







YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI



Yurdun güney kesimlerinde beklenen kar yağışları Gaziantep, Kilis, Isparta, Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'ın iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacak. İç Anadolu bölgesini Akdeniz'e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI-



Yurdun güney kesimlerinde beklenen yağışlar Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.



KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI



Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Akdeniz kesiminde kuvvetli fırtına (40-60 km/saat), Marmara ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli (30-50 Km/sa) olarak esecek. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli istendi. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.



BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ: Çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale il merkezi dışında bölge geneli yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana gelecek.



EGE BÖLGESİ: Çok bulutlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacak. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana gelecek. Rüzgar, orta ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esecek.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Çok bulutlu, bölgenin güneyi ve batısı aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışlar, Konya ve Karaman çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. Rüzgar, batı ve güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 Km/sa) esecek.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Çok bulutlu, Sinop çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgar, kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esecek. Sabah saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde sis bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Çok bulutlu, Samsun çevreleri yağışlı geçecek. Yağış kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Kuzey ve batısı çok bulutlu, diğer yerleri parçalı ve az bulutlu geçecek. İlk saatlerde Malatya ve çevresinde hafifi kar yağışı bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi öngörülüyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevreleri kar yağışlı geçecek. Yağışlar, sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar şeklinde olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BAZI İLLERDE HAVA DURUMU



İSTANBUL: Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu. (7)

İZMİR: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu. (9)

ADANA: Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı. (9)

ANTALYA: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar, doğu kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacak. (11)

ANKARA: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı. (1)

SAMSUN: Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (7)

ERZURUM: Çok bulutlu. (-7)

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu. (4)