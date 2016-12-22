Son dakika! Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da haftalar önce başlayan kar yağışı yine yüzünü gösterdi. Soğuk hava ve buzlanma riskine karşı uyarılar devam ediyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da İDO seferleri iptal edildi. İstanbul'da yaşayan öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak etmeye başladılar. İşte İstanbul'da ve çevre illerde okulların durumuyla ilgili son durum

Meteoroloji'den elde edilen son dakika bilgilerine göre yarın Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı yine etkili olacak. Kar yağışının devam etmesi ile beraber veliler ve öğrencilerin gözleri bu akşamda Valiliklerden gelecek olan kar tatili açıklamasına çevrilecek. Peki yarın okullar tatil olacak mı? 23 Aralık Cuma günü tatil olan illeri Valiliklerden son dakika bilgileri geldikçe bu başlık altında derleyeceğiz. İşte tüm detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?



İstanbul için herhangi bir açıklama gelmemiştir





YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Birçok ilde yarın beklenen kar yağışı nedeniyle tatil olacak illeri bu başlık altından öğrenebileceksiniz.





23 ARALIK CUMA GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

HATAY

Hatay'ın Altınözü, Yayladağı, Arsuz, Belen, İskenderun ve Payas ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hava şartları nedeniyle Kırıkhan ilçesinde de Delibekirli İlkokul ve Ortaokulu ile bu okullara Yılanlı, Karakaya ve Dere mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Kurtlusoğuksu Ortaokuluna Banu Kaldırma mevkisinden taşımalı olarak gelenlere, Karataş İlkokuluna Kurtlusarımazı ve Fenk mahallerinden taşımalı olarak gelenlere okullar yarın tatil edildi.



SİNOP'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki okullarda, etkili olan kar nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

NİĞDE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan kentte dün sabah başlayan kar yağışı, aralıklara etkisini sürdürüyor.

ALANYA'DA 5 OKULA KAR TATİLİ



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenciler ise belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu'nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

ADIYAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Adıyaman merkez ile Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Besni ilçelerindeki okulların bazılarında kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verileceği bildirildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı, Şerefli, Kaşköy, Kuyucak, Yukarıkuşakkaya, Koçali, Kömür ve Yaylakonak beldeleri, Pınaryayla, Kayatepe, Çemberlitaş, Zey, Tekpınar ve Atakent köyü ile Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerimizde taşıma merkezleri ve köyleri ile Sincik, Gerger ve Besni ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar 22 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."

Mut'ta okullara kar tatili



Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullarda yarın da eğitime ara verildi.

Mut ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün tatil edilen okulların tatil süresi uzatıldı. İlçede kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle cuma günü de okullarda eğitime ara verildi. Araya hafta sonu tatilinin de girmesiyle birlikte ilçede eğitim pazartesi günü başlayacağı bildirildi.