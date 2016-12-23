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şebekesi polisten kurtulamadı

DHA
  • Giriş Tarihi: 23.12.2016 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016 13:08
Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı
Fuhuş şebekesi polisten kurtulamadı

'da polisin kendilerini takip ettiğini anlayıp, telefonla konuşurken birbirlerine '' diye hitap eden ve sevgili olduğu anlaşılan Kader Özlem İ. (20) ile Soner Y. (32) ve birlikte hareket ettikleri Zafer A. (46), kadınlara zorla yaptırdıkları iddiasıyla tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, tuzağa düşürdükleri genç kadınlara zorla yaptırdıkları belirlenen bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda polis sevgili olan Soner Y. ile Kader Özlem İ.'nin birlikte hareket ettiklerini tespit etti. Para karşılığı fuhuş yapan Kader Özlem İ.'ye sevgilisi Sonar Y.'nin müşteri bulduğunu, isteğe göre de başka kadınlar da çağırdığını belirledi. Polisin takip ettiğini fark edip telefonda birbirlerine '' diye seslenen Kader Özlem İ., sevgilisi Soner Y. ile aynı şebekenin elemanı olan Zafer A., ekipler tarafından 3 ayrı adrese yapılan la gözaltına alındı.

'Fuhuşa aracılık yapmak', 'yer temin etmek' suçlaması ile adliyeye sevk edilen Kader Özlem İ., Soner Y. ve Zafer A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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